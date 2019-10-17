У скрутному становищі напередодні зими опинився притулок для тварин на Дніпропетровщині. Зоозахисники не встигають завершити будівництво стайні. Бракує будматеріалів. Тож там сподіваються на допомогу небайдужих.

Цих скакунів - Пегаса та Фелікса - до притулку забрали із Харкова. Колишні власники хотіли здати тварин на м'ясокомбінат. Тепер ці красені під особливою опікою волонтерів.

"Есть волонтер мальчик, который приезжает к ним. Он с ними гуляет. Берет их. Они сами с ним ходят. Там вычесывает их. Чистит у них, помогает", - говорить Олена Русина, зоозахисниця.

Окрім Пегаса і Фелікса, у зоопритулку села Малозахарине ще з десяток коней. Майже всі доживають тут віку чере- хворобу чи старість.

"Вот подходишь, я ее глажу, она прямо до тебя мордочку сует, так приязно".

Валентин Д'яченко один із тих, хто допомагає притулку. Доглядає, годує та вигулює тварин.

"Ходит вот так, когда на травку выводим. Никуда не убегает. Именно вот эти. Те конечно да. Надо только на привязи", - говорить : Валентин Д'яченко, волонтер зоопритулку.

Це добре, що осінь тепла - радіють волонтери. А ось що робитимуть, коли задощить та вдарять морози, не уявляють. Стара конюшня валиться. Добудувати нову не встигають.

"В основном кто ездит, девочки. Наши помощницы. Они делают работу - вольеры почистить, собак выгулять, да. Воды раздать. Ну, помочь нам. Но а вот как-то мужчины, мальчики, кто мог бы помочь в строительстве. Нет у нас такой помощи", - говорить Олена Русина зоозахисниця.

Окрім рук, бракує і будівельних матеріалів - на них не вистачає грошей. То ж чим перекрити дах - поки що не знають. Сподіваються, відгукнуться небайдужі.

"Ты пришла просить за всех? Вот даже Волга первый раз, так, чтобы она сама вышла, вот она пришла просить за всех. От имени всех лошадей. Помогите. Если уже животные к нам попали на доживание до старости, то у них должна быть теплая, хорошая конюшня, сухая. Нормальная еда".

Олена додає - за допомогу тварини віддячать. Чимало людей навідуються до зоопритулку на безкоштовну реабілітацію. Адже всім відомо, кажуть тут, коні здатні лікувати і тіло, і душу.

"То есть эти животные могут нести вот даже для взрослых людей, вот кто хочет отдохнуть, вот взять лошадь, пойти на природу. Он просто босиком, это ж земля. То чего нет в городе", - говорить Олена Русина, зоозахисник.

А ще, кажуть зоозахисники, тут можна не лише знайти собі друга, а й забрати його з собою. Окрім коней, в притулку безліч інших тварин. Лише собак чи не зо три сотні. Які чекають не лише на допомогу, а й на свого нового господаря.