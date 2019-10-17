В четверг, 17 октября, в Верховной Раде народные депутаты приняли во втором чтении законопроект о верификации пенсий и других государственных выплат, передает "РБК-Украина".

Документ поддержали 249 депутатов Рады.

Верификация государственных выплат будет осуществляться в информационно-аналитической платформе (автоматизированной системе накопления, обработки, анализа информации, полученной от субъектов предоставления информации) путем применения комплекса мероприятий по сбору, проведению анализа и сравнению параметров информации, а также выявлению несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных.

Ранее мы писали о том, что Верховная Рада Украины приняла законопроект об обличителях коррупции.