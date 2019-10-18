В пятницу, 18 октября, Луна будет пребывать в знаке Близнецы. В этот день астрологи настоятельно рекомендуют обращать внимание на детали. Именно они и приведут вас к успеху. Для того, чтобы спокойно отдохнуть на выходных, в пятницу важно полностью посвятить себя работе и нерешенным делам.

Лучшее, что вы можете сделать в этот день - хорошо подготовиться к предстоящей неделе. Издавна этот день считался женским, поэтому девушки освобождали себя от физического труда и полностью посвящали себя детям и решению семейных вопросов.

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