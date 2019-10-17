Свитолина потерпела жесткое поражение [ Редактировать ]
Элина Свитолина / Фото: "Униан"
Украинская спортсменка, теннисистка Элина Свитолина потерпела поражение в 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) VTB Kremlin Cup.
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Напомним, призовой фонд турнира составил более одного миллиона долларов.
Свитолина в трех сетах уступила россиянке Веронике Кудерметов (42) - 2: 6, 6: 1, 5: 7.
Раньше сообщалось о том, что Свитолина завоевала победу в турнире с россиянкой. А также украинка завоевала медаль на чемпионате мира.
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