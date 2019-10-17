Гороскоп неудачи на 18 октября: кому грозит опасность [ Редактировать ]
Судьба человека на прямую зависит от его удачливости по жизни. Это проявляется не только в дружбе, повседневной жизни, любовных отношениях, но даже влияет на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз неудачи на 18 октября.
И вот, тройка неудачников этого дня:
1. Овен
Представителям этого знака зодиака 18 октября астрологи пророчат неудачу. Будьте осторожны!
2. Стрелец
Представителей этого знака зодиака в этот день неудача будет поджидать буквально на каждом углу. Но не расстраивайтесь, вы со всем справитесь.
3. Весы
Рожденным под этим знаком зодиака в этот день звезды сулят провалы и неудачи в этот день. Будьте бдительны!
Раньше сообщалось о том, какие знаки зодиака способны любить всю жизнь. А также кому обязательно повезет в октябре.
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