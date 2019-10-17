В Киеве отключили воду (список улиц) [ Редактировать ]
В Киеве отключили воду / Фото: voda.vn.ua
В четверг, 17 октября, в Киеве отключили воду на четырех улицах, из-за повреждения водопровода. Об этом сообщает "Киевводоканал".
Так, водоснабжение отсутствует:
- на ул. Тороповского, 5-35;
- на ул. Дунаевского, 1-10;
- на ул. Симиренко, 2/19;
- на ул. Гетьмана, 26а, 26б.
Сейчас ремонтные бригады занимаются ликвидацией повреждений.
Ранее сообщалось о том, что тарифы на воду подняли.
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