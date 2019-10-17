Ексзаступник секретаря РНБО Ігор Гладковський оголосив голодування. Про це йдеться на сайті корпорації "Богдан", президентом якої є колишній чиновник. Нагадаю, сьогодні зранку Гладковського затримали під час спроби вилетіти з України. Тим часом ГПУ зайнялася нардепом Ярославом Дубневичем. Що інкримінують підозрюваним - дивіться далі.

Невиїздний. Про свій статус ексзаступник секретаря РНБО Олег Гладковський дізнався вранці в Борисполі, коли на паспортному контролі його не випустили з України прикордонники. Скандальний посадовець прославився як фігурант розслідування "Бігус-Інфо" про розкрадання в укроборонці. За інформацією журналістів, саме син Гладковського - Ігор - налагодив схему постачання з Росії контрабандних деталей для військової техніки й продавав комплектувальні втридорога українським заводам. Батько, як свідчить оприлюднене журналістами листування, із того щонайменше раз отримав відкат у 30 тисяч доларів.

Після невдалого проходження паспортного контролю, уже в ресторані під Києвом Олега Гладковського заарештували детективи НАБУ. Підозрюють у зловживанні службовим становищем. Як згодом повідомили у пресслужбі корпорації "Богдан", їхній президент не тікав з України, а хотів потрапити на відкриття виставки Bus world-2019 у Брюсселі. Та за данними джерел, летів ексдержпосадовець із сім'єю. У політичній команді колишнього бізнеспартнера Гладковського Петра Порошенка, це затримання назвали фейковим шоу та нагадали, що справу відкрили ще за президентства Порошенка.

"І Петро Порошенко, і наша політична команда, і перш за все більш за всіх зацікавлені у прозорості і ефективності розслідувань. За даними джерел те, що сталося сьогодні не пов'язано з Укроборонопромом те, що зв'язано сьогодні не пов'язано з розслідуванням Бігуса а пов'язано із закупівлями автомобілів МАЗ", - говорить Артур Герасимов, народний депутат, фракція "Європейська солідарність".

Олег Гладковський, більш відомий як Свинарчук із 2015 року обіймав посаду заступника секретаря РНБО. І саме він та його син за півтора місяця до президентських виборів підклали свиню своєму бізнес-партнерові по корпорації "Богдан" і тодішньому кандидатові в президенти Петрові Порошенку. Про корупцію начебто знали СБУ, ГПУ, військова прокуратура й фіскали. Та учасники оборудок заносили туди "на цукерки" чималі суми.

"- Что ДФС? Там 8 т долларов - Набери Саню, я ему сказал, что сперва было 20, а Андрюха сбил до 8".

Тодішній очільник ГПУ Юрій Луценко заявляв: про Гладковських знали, приглядалися до їхніх діянь кілька років. Ще 2017 прокурори надіслали НАБУ майже сто сторінок листування корупціонерів. От тільки в Бюро відповіли: папери не надходили. А після того, як розслідування набуло резонансу, у НАБУ відкрили провадження "за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету України та державних підприємств". Спільникам Гладковського - молодшому Жукову й Рогозі оголосили підозри в несплаті податків.

Коли заарештують Свинарчуків - Гладковських і де ж обіцяні посадки, - це запитання від журналістів прозвучало на пресмарафоні президента. І тиждень тому Володимир Зеленський проанонсував.

"Займаються цим питанням правоохоронні органи скоро ви це почуєте, побачите результат", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

Посадки стосуватимуться не лише злодіїв в укроборонці. Крайній строк, заявив Володимир Зеленський, 1 листопада. І за Гладковським у новинну стрічку сьогодні потрапляє нардеп Ярослав Дубневич. Генпрокурор Руслан Рябошапка звернувся до парламенту з поданням на притягнення політика до кримінальної відповідальності.

Ярославові Дубневичу інкримінують привласнення та розтрату майна і заволодінням ним шляхом зловживання службовим положенням. Йдеться про 93 мільйони гривень збитків, які зазнала держава. ГПУ підозрює, що нардеп, коли головував у парламентському комітеті з питань транспорту, тиснув на керівництво Укрзалізниці.