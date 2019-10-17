Стрілянина в центрі Дніпра. Буквально кілька годин тому невідомі розстріляли автівку. Водій загинув на місці. На цей час відомо, що йому було 27 років. За даними видання "Страна", ім'я вбитого - Армен Багдасарян. Це наразі вся інформація.

На місці досі працює поліція. Чотирьох імовірних нападників затримали. Їхню причетність перевіряють слідчі. Справу кваліфікували за статтею "умисне вбивство".