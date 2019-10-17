Масштабні акції протесту в Нідерландах.

Тисячі фермерів приїхали тракторами до Гааги. Мітингарі обурені планами уряду, який хоче зобов'язати селян скоротити викиди азоту. Щоб не допустити протестувальників у центр міста, на головні перехрестя вивели військову техніку. Усе відбулося мирно. Та аграрії обіцяють продовжувати акції доти, доки уряд не дослухається до їхніх вимог.

"У мене ферма. Ми виробляємо м'ясо й молоко. Я хотів би й надалі з цим працювати. Але треба, щоб уряд адаптував для нас свої нововведення. Інакше вести господарство буде неможливо", - говорить Рік Ван Бренк, учасник акції протесту у Гаазі.

"Ми, фермери, працюємо на наступні покоління. І якщо необхідно, будемо дотримуватися обмежень щодо екології. Але це має бути вигідно і для нас. А цього наразі немає. Для нашого агросектору не розробили фінансово стійкої моделі", - говорить Монік Грунхайзен, учасниця акції протесту у Гаазі.