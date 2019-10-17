В Киеве ограбили депутата [ Редактировать ]
В столице Украины Киеве обокрали автомобиль депутата Верховной Рады. Об этом сообщили в полиции города.
Известно, что ограбили Михаила Забродского - депутата о "Европейской солидарности".
Кража произошла утром 17 октября в Дарницком районе Киева. Неизвестные разбили окно автомобиля депутата и украли документы и личные вещи.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве задержали дерзкого вора из маршрутки. А также в Одессе посреди улицы случилось дерзкое ограбление.
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