Команда з Бельгії здобула перемогу у щорічних перегонах автомобілів на сонячних батареях, що відбувся в Австралії.

Машина подолала 3020 кілометрів за 34 години 52 хвилини і 42 секунди. Автівка нідерландців, яка весь час була попереду - зійшла з дистанції незадовго до фінішу. З невідомих причин машина спалахнула та геть-чисто згоріла. Ніхто серйозно не постраждав.

Змагання електромобілів на сонячних батареях Solar Challenge відбулися вже уп'ятнадцяте. Свої розробки продемонстрували представники 30 країн. Усі учасники здебільшого - студенти інженерних факультетів.