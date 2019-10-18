Команда з Бельгії здобула перемогу у перегонах автомобілів на сонячних батареях [ Редактировать ]
Команда з Бельгії здобула перемогу у щорічних перегонах автомобілів на сонячних батареях, що відбувся в Австралії.
Машина подолала 3020 кілометрів за 34 години 52 хвилини і 42 секунди. Автівка нідерландців, яка весь час була попереду - зійшла з дистанції незадовго до фінішу. З невідомих причин машина спалахнула та геть-чисто згоріла. Ніхто серйозно не постраждав.
Змагання електромобілів на сонячних батареях Solar Challenge відбулися вже уп'ятнадцяте. Свої розробки продемонстрували представники 30 країн. Усі учасники здебільшого - студенти інженерних факультетів.
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