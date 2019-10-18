Юрий Бойко: Проект госбюджета-2020 не направлен на поддержку людей, поэтому мы не будем его поддерживать [ Редактировать ]
Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады в пятницу, 18 октября.
Он отметил, что фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" внесла 221 поправку к проекту Государственного бюджета на 2020 год, однако только одна из них была учтена.
"Эти поправки дают возможность поддержать людей и повысить их социальную защиту, увеличить зарплаты и пенсии, предусматривают уменьшение выплат на силовиков. Это те же позиции, которые мы отстаивали последние пять лет. К сожалению, была учтена только одна поправка, предусматривающая увеличение выплат при рождении ребенка. Раньше было по 40 тыс. гривен на ребенка, теперь будет 100 тыс. грн. за первого ребенка, 200 тыс. грн. за второго и 400 тыс. грн. за третьего и последующих. Это хорошо, мы настаивали на этом. Но это только часть того, что нужно сделать, чтобы поддержать людей", - сказал Юрий Бойко.
Сопредседатель фракции подчеркнул, что оппозиционеры не будут голосовать за этот проект бюджета.
"В предыдущие пять лет мы не голосовали ни за один бюджет, поскольку они вели к строительству полицейского государства с бедным населением. К сожалению, сегодня продолжается такая же тенденция. Наши поправки не были учтены. Этот бюджет - это фактически бюджет текущего года. Мы не будем его поддерживать", - акцентировал оппозиционный политик.
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