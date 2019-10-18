В четверг, 17 октября, полиция Киева подтвердила информацию о задержании опасного убийцы - "троещинского маньяка".

В полицию с начала сентября поступило несколько сообщений о нападениях в Киеве. Позже появились сообщения, что в Днепровском районе совершили нападение на двух мужчин.

По словам пострадавшего, к мужчине сзади подошел незнакомец и несколько раз ударил в спину ножом.

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Также, у подъезда дома на улице Петра Вершигоры мужчина обнаружил мертвым своего отца. Врачи, прибывшие на вызов, констатировали смерть 69-летнего мужчины от колото-резаной раны шеи.

"Злоумышленником оказался ранее судимый за два убийства местный житель, 1975 года рождения. Он проживал вместе с родителями, в июне его выписали из психоневрологического диспансера, где он проходил курс лечения. Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства правоохранители изъяли личные вещи: кепки, очки и несколько ножей, которые направили на проведение экспертизы, а мужчину доставили в управление полиции", - сообщили в полиции о личности задержанного.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве поймали опасного маньяка.