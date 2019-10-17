В четверг, 17 октября, в соцсетях появилась информация о том, что в Киеве поймали "троещинского маньяка". Об этом сообщили на странице одной из общественных организаций Киева.

"Этот человек 15 лет пробыл в психбольнице и четыре месяца назад был отпущен", - написали в сообщении.

Но пресс-служба киевского управления полиции опровергла эту информацию.

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"Есть ряд задержанных. Но мы пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть ту информацию, которая распространяется в соцсети, что задержан именно этот человек. Если информация подтвердится, то мы не станем затягивать с ее обнародованием", - сообщили они "Сегодня".

Ранее сообщалось о том, что в Киеве орудует страшный маньяк.