Нову угоду щодо "брекзит" прем'єр-міністра Бориса Джонсона - розкритикувала британська опозиція. Політики порівняли її з пропозицією попередньої очільниці уряду Терези Мей, яку парламент не підтримав тричі.

Лідер лейбористів Джеремі Корбін заявив, що "брекзит" ніколи не об'єднає Велику Британію угоду слід терміново відхилити. Нагадаю, 17 жовтня Джонсон ознайомив із документом представників ЄС.

Якщо його підпишуть, то 31ше жовтня стане для Великої Британії останнім днем у складі Європейського Союзу. Водночас лідери ЄС домовилися сьогодні обговорити варіанти дій - на випадок провалу угоди в британському парламенті.