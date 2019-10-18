У Запоріжжі вночі підірвали банкомат. Інцидент стався в одному із промислових районів міста. За неофіційною інформацією, зловмисників було двоє. Після вибуху вони зникли у лісосмузі. Чи поцупили гроші наразі не відомо. Ані банк, ані поліція інциденту поки що не коментують.

Від вибуху постраждав і магазин, де був розташований банкомат. Пошкоджені вітрини, повилітали шибки. За допомогу у пошуку зловмисників банк уже оголосив нагороду - 75 тисяч гривень.

"От взрывной волны в первую очередь пострадал алкоголь и холодильные витрины в фасадной части", - говорить Сергій Хлопук, керівник мережі супермаркетів.

"На даний проміжок часу встановлюються свідки, очевидці даного злочину, вилучається відео з камер відеоспостереження", - говорить Олександр Гордієнко, керівник Шевченківського відділу поліції м. Запоріжжя.