У Запоріжжі вибухом банкомату знищили вітрини з алкоголем [ Редактировать ]
У Запоріжжі вночі підірвали банкомат. Інцидент стався в одному із промислових районів міста. За неофіційною інформацією, зловмисників було двоє. Після вибуху вони зникли у лісосмузі. Чи поцупили гроші наразі не відомо. Ані банк, ані поліція інциденту поки що не коментують.
Від вибуху постраждав і магазин, де був розташований банкомат. Пошкоджені вітрини, повилітали шибки. За допомогу у пошуку зловмисників банк уже оголосив нагороду - 75 тисяч гривень.
"От взрывной волны в первую очередь пострадал алкоголь и холодильные витрины в фасадной части", - говорить Сергій Хлопук, керівник мережі супермаркетів.
"На даний проміжок часу встановлюються свідки, очевидці даного злочину, вилучається відео з камер відеоспостереження", - говорить Олександр Гордієнко, керівник Шевченківського відділу поліції м. Запоріжжя.
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