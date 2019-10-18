Під час обшуку вдома у підозрюваного знайшли кепки, окуляри та кілька ножів

Підозрюваного в серії нападів із ножем затримали у Києві. Ним виявився сорока чотири річний киянин, який раніше примусово лікувався у психіатричному закладі за вбивство, скоєне в неосудному стані.

У червні курс лікування закінчився і його виписали. Під час обшуку вдома у підозрюваного знайшли кепки, окуляри та кілька ножів, які направили на експертизу.

Нагадаю, за вересень у Дарницькому районі столиці невідомий чотири рази нападав на перехожих з ножем. 1 з постраждалих загинув. Інші троє впізнали в затриманому нападника.