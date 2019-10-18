У Верховній Раді розглянули бюджет на 2020 рік [ Редактировать ]
Читали кошторис нардепи майже місяць. Головний фінансовий документ країни в парламенті презентували ще 20 вересня.
У проекті пропонували закріпити курс долара трохи більше 28 гривень за "зелений". Інфляція на рівні 6%. Мінімальна зарплата - чотири тисячі сімсот гривень. А от мінімальну пенсію планують трохи підвищити до тисячі семисот шістдесяти дев'яти гривень. Хочуть переглянути і прожитковий мінімум, за проектом бюджету, він становитиме понад дві тисячі гривень. Кін графіки
Але не всі фракції повірили в такі показники.
"Шановні громадяни України я звертаюся до вас. В цьому бюджеті не передбачено взагалі зростання мінімальної пенсії, от яка є така і залишається, а з другого півріччя на 100 грн все. Мінімальна з/п 4173 піднімають, до 4723 грн. Це 12 відсотків", - говорить Олексій Гончаренко, народний депутат України, фракція " Європейська солідарність".
"Фракція "Голос" утримується. За бюджетні висновки сподіваємося, що опрацьовуючи ці висновки уряд врахує також багато пріоритетів які поки, що не були враховані по різним причинам", - говорить Володимир Цабаль, народний депутат України, "Голос".
"У нас була довга дискусія в групі підтримувати бюджет чи ні. І я вам скажу що ми дійшли до думки і закликаємо і вас підтримати бюджет у першому читанні. Якщо ми зараз його повернемо уряду уряд нічого з ним не зробить", - говорить Ігор Палиця, народній депутат України, член депутатської групи "За майбутнє".
А от в уряді зізналися, - документ готували без макроекономічних показників. Тож цифри радше приблизні.
"Наші колеги завершують макропрогнозу на наступний рік. Тобто ми зрозуміємо з вами скільки грошей у нас реально буде, тому що немає сенсу ділити те чого немає. Наше завдання зараз зрозуміти реалістичну статтю доходів", - говорить Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.
Як збільшити доходи бюджету - вже знають у рахунковій палаті.
"За нашою оцінкою є можливість станом на сьогодні збільшити дохідну частину бюджету на 2020 рік на 20,20 млрд а саме рент6на плата за користування надрами 15.2 млрд грн і ПДВ звезення на митну територію товарів на 5,67 млрд грн. Лише за експертними висновками 10% виведення з тіні митних товарів це 5,6 млрд грн", - говорить Валерій Пацкан, голова Рахункової палати.
Тепер законопроект направлять на розгляд до комітетів. Там нардепи опрацюють всі поправки, а їх уже подали понад дві тисячі.
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