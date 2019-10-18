Зима в 2020 году, а именно в январе-феврале готовится для украинцев новое испытание - морозами. Так, по прогнозам синоптиков, температура воздуха побьет рекорд и грядущая зима станет одной из самых холодных за последние 30 лет. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Сервис AccuWeather составил ежегодный прогноз для Европы. По полученным данным, крупнейшие холода будут на территории от Финляндии до Украины - их принесут ветры из Сибири.

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"В январе-феврале 2020 года температура упадет до предельного минимума. Ожидаются и мощные снегопады", - говорится в сообщении.

Метеоролог Светлана Краковская, расскзала, что в Украину все чаще заносит сухой горячий воздух с юга или холодный из Арктики. Именно поэтому теперь часто случаются волны чрезвычайного тепла или холода.

"Ранее погоду в Украине преимущественно формировали воздушные массы, которые двигались с запада на восток - с океана, обеспечивая достаточно мягкий климат", - пояснила она.

Ранее мы писали о том, что в Киеве зафиксировали два температурных рекорда.