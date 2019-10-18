Каталонці знову бунтують! І цього разу набагато жорсткіше, ніж раніше. На вулицях практично бої проти поліції та іспанських ультраправих. Протестувальники намагаються заблокувати дороги і аеропорт. Усе це - через судові вироки прибічникам незалежності регіону від Іспанії. Влада не встигає рахувати збитки.

Чим все це може закінчитись? Може й справді незалежністю? Тему продовжать мої колеги.

Коктейлі молотова, розбиті вітрини, рукопашні бої. У Каталонії знову вирують пристрасті.

Так вибухово каталонці реагують на тюремні вироки лідерам, які влаштували референдум за незалежність від Іспанії. Суд у цій справі тягнувся два роки. У понеділок Феміда оголосила вердикт сепаратистам: сто років ув'язнення на всіх. На лаві підсудних 12 політиків. Найбільший термін отримав колишній заступник голови женералітету Каталонії Оріол Жункерас 13 років.

"Ці вироки нехтування усіма засадами демократії та демонстрація осуду каталонського суспільства. Адже усі засуджені - були голосом народу, соціальними лідерами. Уряд Каталонії та я особисто не визнаємо рішення суду, ми вважаємо їх несправедливим та антидемократичним", - говорить Кім Торра, глава уряду Каталонії.

Верховний суд Іспанії - утретє - видав міжнародний ордер на арешт колишнього лідера автономії карлеса Пучдемона, який після невдалого референдуму втік до Брюсселя. Сьогодні політик прийшов до бельгійської прокуратури. Звідки його... відпустили. Виявляється, ордер на арешт був написаний іспанською мовою. А в Бельгії такі документи не розглядають.

"Я прийшов до судді, і він відпустив мене без застави. Це початок процесу, внаслідок якого бельгійська юридична система вирішить, чи погоджувати ордер на арешт", - говорить Карлес Пучдемон, експрезидент Каталонії.

У Каталонії люди вимагають скасувати вироки політикам. Майже тиждень у регіоні не вщухають заворушення, і ознак затишшя немає. Тисячі людей від середи з усіх усюд стікаються у Барселону.

У п'ятницю профспілки закликали усіх до загального страйку. У столиці активісти трощать вітрини, палять на вулиці сміття, блокують дороги. Люди щодня виходять на вулицю та зводять барикади.

"Нам необхідно діяти. Я вірю у право на самовизначення людей Каталонії. Тому й протестую", - говорить Маркар Рус, протестувальник.

Утихомирити активістів намагається поліція. Місто перетворилося на зону бойових дій. Проти демонстрантів застосовують гумові кулі. У Барселоні до глибокої ночі не стихають постріли, сирени "швидких" і гуркіт вертольотів.

На тижні активісти перекрили рух автомобільного та залізничного транспорту до головного аеропорту в Барселоні. Понад сотню рейсів довелося скасувати, тисячі людей застрягли у терміналах.

"Аеропорт був зачинений: ніхто не міг ні вийти, ні зайти. Тому мені довелося заночувати тут. Неможливо було зарядити телефон, умитися, поїсти, випити води. Автомати з продажу їжі - порожні. Кафе теж не працювали. Ніч була жахливою, і я провела її в компанії тієї пані та чоловіка, який хворий і потребує інсуліну. Просто уявіть, яку жахливу ніч ми пережили. Я стомлена й виснажена", - говорить Люсіль, туристка із Франції.

Влада Барселони не встигає рахувати збитки. Лише за два дні протестів місто зазнало шкоди на понад мільйон євро! Сотні людей поранені, десятки затримані. Каталонські політики, хоч і підтримують протести, від насильства відхрещуються. Мовляв, цей метод лише дискредетує рух за незалежність. А от центральна влада спрямувала у бунтівну Каталонію - додаткові підрозділи поліції.

"У Каталонії живуть мільйони людей, і вони мають право жити в мирі й безпеці, мають право на свої політичні ідеї. Це несумісно з поведінкою груп, які ставлять під загрозу спокій у своїх містах. Жоден лідер не може приховувати своєї поразки за димом і полум'ям вогнищ", - говорить Педро Санчес, в.о. прем'єр-міністра Іспанії.

Невдалий референдум за незалежність Каталонії відбувся два роки тому. Попри жорстку відповідь Мадрида, місцева влада не полишає надії відокремити регіон.