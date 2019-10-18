Головна фінансова битва року почалася! Депутати приступили до розгляду бюджету на наступний рік. Саме сьогодні - відбулось перше читання документа. Поправок до нього вже кілька тисяч. Як же поділять трильйон державних гривень? Та про що ще сперечалися депутати? Давайте подивимось.

П'ятниця у Верховній Раді. У залі окрім нардепів, нарешті, збираються міністри майже у повному складі. Парламент таки відновив традицію години запитань до уряду. І цікавить народних обранців одразу усе від формули Штайнмайера до соціальної підтримки українців, від розведення військ на Донбасі до виплат заборгованості по зарплатах шахтарям.

"По відведенню військ, і що це за інформація, яка гуляє в пресі, що ми залишимо 30 міст? Це правда чи фейк?".

"Передумовою початку розведення від лінії розмежування мають бути підтверджені спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ, відсутності порушення редижиму тиші не менше семи діб, наразі ця умова не виконується тією стороною".

Та головна тема сьогодні бюджет. Поки перше читання, але боротьба вже настільки енергійна, ніби остаточного рішення чекати недовго. Найбільш гострі - звісно, суперечки про збільшення соціальних виплат.

"Соціальні питання потребують такої великої кількості грошей, що не вистачить жодного бюджету, хоча б ми його втричі збільшили. Він не зможе забезпечити ту прірву, яка сьогодні є між найбіднішими та найбагатшими, тому тут уже питання до парламенту, і до нас, і до мене в тому числі, як швидко скоротити таку прірву. Найбагатші, напевно, мають допомогти найбіднішим у тій частині, що через законодавчі норми, через обмеження надприбутків надбагатих і допомогу найбіднішим", - говорить Ірина Верещук, народний депутат, "Слуга народу".

"Наша фракція внесла 221 правку, які дають можливість підтримати і підвищити соціальний захист людей, підвищити зарплатню, зменшити виплати на силовиків, тобто вся та ж позиція, яку ми відстоювали останні п'ять років, коли ми жодного разу не голосували за бюджет, який будував поліцейську державу з бідним населенням і, на жаль, сьогодні продовжується така ж тенденція, тому ми не будемо голосувати за бюджет, якщо не будуть враховані наші правки", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Поки що у проекті бюджету "загубилися" навіть деякі передвиборчі обіцянки правлячої партії. Про це нагадують менші фракції. Але все одного зрозуміло, що "Слузі народу" вистачить і власних голосів, щоб ухвалити головний фінансовий документ країни. От як у першому читанні - 255 народних обранців "за", майже всі вони фракція правлячої партії.

"Ми подавали значну кількість поправок. В основному це стосується таких соціальних напрямків, як медицина, збільшення фінансування медицини, освіти, по оборонній сфері правки по медицині, більшість врахували, дякую комітету, правки по освіті не були враховані. Відповідно не бачимо збільшення фінансування освіти, але подивимось, що уряд дасть до другого читання", - говорить Володимир Цабаль, народний депутат, "Голос".

"Бюджет уряду не дає відповіді, як буде зростати економіка, як будуть забезпечуватись соціальні стандарти, як будуть зростати зарплати і пенсії. Абсолютно не зрозуміло з цього бюджету. І друге це знову зростають виплати на утримання державного апарату, ми цього не сприймаємо, тому нами був запропонований альтернативний бюджет, в якому майже 280 мільярдів додаткових гривень було спраямовано на розвиток економіки і на збільшення зарплат, пенсій, стипендій, тобто на підтримку людей в складних умовах, які на жаль, сьогодні, в нашій країні живуть люди", - говорить Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Ну а головний скандал дня, несподівано, щодо земельного питання. Призначене на середину дня засідання аграрного комітету, на якому мали розглянути усі законопроекти про ринок землі, а їх вже більше десяти включно з урядовим, провели рано вранці. Причому більшість зацікавлених політиків та журналістів - навіть не знали, що розгляд питання переноситься.

"Было отменено такое заседание кулуарное и тайное. И отдельно на следующей неделе пройдет следующее заседание аграрного комитета. Где отдельно будет рассмотрен вопрос, как правительственного законопроекта о рынке земли, так и нашего альтерналивного законопроекта "ОПЗЖ". Где мы категорически выступаем против продажи земли, требует введение моратория и проведения всеукраинского референдума", - говорить Наталя Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Після розголосу та обурення опозиційних політиків відбулись консультації голів фракцій зі спікером Дмитром Разумковим. Вирішили анулювати результати вранішнього засідання комітету та перенести розгляд законопроектів про землю на наступний пленарний тиждень. А чи готові урядовці піти на поступки щодо суті земельної реформи - поки незрозуміло.

"65% наших співгромадян категорично не сприймають скасування мораторію, тобто продаж української землі, в умовах, коли країна бідна, ніколи не продають землю. Треба спочатку відновити економіку, збільшити, збільшити зарплати, пенсії, дати людям доступ до банківських кредитів, щоб дати доступ до землі, щоб її купити. А то приїдуть закордонні інвестори і скуплять за бесцінок наші землі. ми цього не сприймаємо, треба щоб спочатку Україна була більш стабільною, більш заможною, після того можна відкривати ринок", - говорить Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Ну і наостанок проголосували ще й питання про ГТС. Планують створити незалежного оператора газо-транспортної системи України. За це питання питання агітували у Верховній Раді особисто прем'єр Гончарук та очільник "Нафтогазу". І це було також поки що лише перше читання.