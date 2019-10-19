Прорыв дамбы на Сейбе: стихия унесла спящих людей [ Редактировать ]
Во время прорыва дамбы на реке Сейба, в Росии смыло людей, которые работали там. Там, они добывают золото уже много лет. Об этом сообщают российские СМИ.
Очевидцы рассказали, что высота волны была около четырех метров. Работников смыло волной, пока они спали в своих вагончиках.
По данным МЧС, погибло уже 13 человек, еще 19 госпитализированы, число пропавших без вести - 10 человек.
Ранее сообщалось о том, что на Сицилии произошло мощное извержение вулкана, а также на протесты в Барселоне вышли полмиллиона людей.
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