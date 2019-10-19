Под Одессой СБУ предотвратила утечку радиации. Она изъяла радиоактивное оборудование, излучение которого превышало норму в 500 раз. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Во время плановых контрольно-проверочных мероприятий правоохранители выяснили, что в одном из производственных помещений местного государственного научно-производственного центра хранятся опасные предметы, являющиеся источником ионизирующего излучения", - сообщили в пресс-службе.

Эту проблему устранили с соблюдением всех соответствующих норм безопасности.

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