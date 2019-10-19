18 октября парламентское монобольшинство в первом чтении утвердило проект бюджета на 2020 год. "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступила категорически против этого решения. Мы никогда не поддержим бюджет, ведущий к обнищанию людей, упадку экономики и ужесточению полицейщины в Украине.

Все политические маски сегодня сброшены. Вопреки предвыборным обещаниям власть отвернулась от нужд украинских граждан. Бюджет 2020 года, который утвердили самозванные "слуги народа" – это продолжение политики режима Порошенко по разорению украинских семей, уничтожению социального государства и отечественной экономики. Очередная украинская власть ставит указания кредиторов из МВФ выше интересов украинских граждан.

Большинство предложений "Оппозиционной платформы - За жизнь", направленные на улучшение жизни людей и стимулирование экономического роста, были проигнорированы.

Опираясь на реальные возможности государства, экономя на содержании бюрократического аппарата, мы предлагали уже в 2020 году повысить прожиточный минимум до 5 569 гривен, минимальную зарплату до 7 713 гривен, минимальную пенсию до 4 500 гривен. Наши поправки предусматривали увеличение помощи при рождении детей, полноценное финансирования коммунальных субсидий, повышение расходов на медицину, образование и науку. Было предложено повысить социальную помощь чернобыльцам, людям с инвалидностью, многодетным семьям, увеличить зарплаты учителям и медицинским работникам.

Мы закладывали наращивание государственной помощи местному самоуправлению, отечественной промышленности, аграриям, малому и среднему бизнесу. В целом на социальные программы предлагалось направить дополнительно около 200 млрд гривен и более 60 миллиардов на развитие национальной экономики, громад и территорий. Монобольшинство попросту отказалось поддержать эти инициативы.

Вместо этого "слуги-Зе" проголосовали за свой "Зе-бюджет", в котором предусмотрели увеличение расходов на свое содержание на 417 млн грн., дополнительное финансирование отдыха чиновников и рост расходов на прокуратуру, контролирующие и силовые органы.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" будет настаивать на учете наших предложений при подготовке к окончательному утверждению бюджета на 2020 год. Мы обращаемся к парламентскому большинству: прекратите толкать страну и украинский народ в пропасть банкротства и нищеты. Люди ждут от парламента принятия социально ответственного государственного, а не антинародного бюджета.