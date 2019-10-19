Юрий Бойко: мы добились начала процесса погашения задолженности по зарплате шахтерам [ Редактировать ]
Мы добились начала процесса погашения задолженности по зарплате шахтерам. Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в эфире телеканала "Интер" в пятницу, 18 октября.
Он отметил, что оппозиционеры постоянно поднимали вопрос погашения задолженности по зарплате шахтерам, и 18 октября Верховная Рада сделала первый шаг к этому, приняв в первом чтении изменения в Госбюджет-2019.
"Мы весь сегодняшний бардак терпели только из-за того, чтобы был проголосован законопроект по корректировке Госбюджета-2019. Притом что там были сомнительные моменты, в которых еще предстоит разбираться, но он предусматривал выплату задолженности по заработной плате шахтерам. Люди четыре месяца не получают зарплату, задолженность составляет 1,3 млрд грн. Согласно этому законопроекту выделяется 1 млрд грн. Мы проголосовали его в первом чтении и надеемся, что через неделю он будет принят в целом, и люди получат свои честно заработанные деньги", – подчеркнул Юрий Бойко.
Что касается проекта Госбюджета на будущий год, то, как отметил народный депутат, идеальных бюджетов не бывает, но есть вещи, которые допускать нельзя.
"То, что мы увидели в проекте бюджета на 2020 год, в худшем виде повторяет бюджеты предыдущих лет, когда шло увеличение выплат силовым структурам и уменьшение социальных выплат. Этот бюджет не стал исключением. На 34 млрд грн. увеличиваются выплаты силовикам, чиновниками и административным органам, и в то же время фактически на том же уровне, с учетом официального уровня инфляции, остаются социальные выплаты. Как можно голосовать за бюджет, в котором минимальная пенсия – 1769 грн.? На это прожить невозможно. Конечно, такой бюджет мы поддержать не можем", – подчеркнул Юрий Бойко.
Политик рассказал, что фракция направила в Бюджетный комитет 221 поправку к проекту Госбюджета-2020 и показала, где можно взять деньги на увеличение социальных выплат, поддержку промышленности и т.д.
"К сожалению, все наши доводы к правительству остались без ответа. Мы направили 221 поправку и показали, где можно взять деньги и направить их на социальную поддержку граждан – людей с инвалидностью, чернобыльцев, многодетных семей, матерей-одиночек. Мы предлагали выделить дополнительно 2 млрд грн. на восстановление шахт, чтобы были обеспечены рабочие места, но была учтена только одна поправка – по увеличению выплат при рождении ребенка. Раньше за каждого ребенка выплачивали по 40 тыс. грн., а теперь будут платить 100 тыс. за первого, 200 тыс. за второго и 400 тыс. за третьего и последующих", – отметил парламентарий.
"Мы будем дальше бороться за то, чтобы бюджет-2020 был справедливым и социально ориентированным, а не направленным на удовлетворение потребностей чиновников и силовиков. И это красная линия, которую нельзя переходить", – акцентировал Юрий Бойко.
По его словам, если все обещания об уходе от бедности останутся на бумаге, а на деле люди получат то же, что и в предыдущие пять лет, то нынешней власти следует задуматься о судьбе своих предшественников, которые довели страну до плачевного состояния.
"В случае принятия такого бюджета в обществе будет крайне негативная реакция, поскольку люди на себе ощутят всю его несправедливость", – подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.
Он также раскритиковал подход депутатов монобольшинства к законодательной деятельности.
"Некоторые представители фракции "Слуга народа" вообще не знают, за что голосуют. Я верю, что они хотят сделать что-то хорошее для страны, но они, во-первых, неопытные, а во-вторых, не могут разобраться в этом вале законопроектов. Эксперты грантовых организаций разрабатывают эти законодательные инициативы под своих хозяев, а они их механически штампуют", – сказал Юрий Бойко.
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