Госгеонедр - ведомство, регулирующее добычу природных ресурсов в Украине. Не смотря на многочисленные публикации в СМИ, одним из главных претендентов на должность главы ведомства остается Кристина Браиловская. Ставленница Николая Злочевского с 2012 года возглавляла юридическую службу Госгеонедр.

За время ее работы компании одиозных олигархов, среди которых Павел Фукс, Николай Злочевский, Игорь Коломойский, Геннадий Буткевич, смогли получить лицензии на разработку залежей полезных ископаемых обходя стандартную процедуру. Формально Госгеонедр отказывала в выдаче лицензий, но юридическое оформление отказа позволяло отсуживать право на добычу в судах.

Каким образом наличие чиновницы времен Януковича - Азарова в списке кандидатов на должность Госгеонедр сопоставимо с желанием Кабмина полностью обновить систему неизвестно.