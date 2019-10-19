Полиция жестоко поиздевалась над задержанным (видео) [ Редактировать ]
Под Киевом полиция пытала несколько часов задержанного. В сети опубликовали видео задержания.
На видео видно, что полиция избивала мужчину ногами, кулаками и прикладом автомата.
Событие произошло год назад, но расследование только сейчас обнаружило новые факты.
Следователи ГБР выяснили, что причиной жестокости стал словесный спор между мужчиной и двумя полицейскими. В ходе конфликта его забрызгали слезоточивым газом, ударили по голове и погрузили в багажник.
Ранее сообщалось о том, что под Одессой предотвратили экологическую катастрофу. А также, во время прорыва дамбы смыло людей.
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