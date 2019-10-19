Вяленая рыба "забрала" жизнь людей [ Редактировать ]
Под Киевом уже зафиксировали три случая ботулизма, один из которых оказался летальным. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области.
Специалисты выяснили, что причиной заражения стала вяленая рыба, а также рыбные консервы. Консервы были сделаны под Херсоном и доставлены почтой.
Ранее сообщалось о том, что под Запорожьем мужчина умер от ботулизма, а также Супрун перечислила симптомы опасного заболевания.
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