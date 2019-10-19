Brexit знову відкладається. Британський парламент переніс вирішальне голосування за угоду про вихід із ЄС. І вимагає від Бориса Джонсона - просити у Брюсселя про нову відстрочку.

До чого готуватися британцям далі - розбиралися наші кореспонденти.

Під стінами британського парламенту з самого ранку десятки тисяч людей. Вимагають провести ще один референдум щодо виходу з ЄС.

"Байдуже, які нісенітниці говоритимуть в Парламенті, треба дати людям висловитися. Я, наприклад, переконана - Британія має залишитися з Європою", - говорить Кейт Ноукс, учасниця протесту.

Гаряче і усередині парламенту. Уперше за останні 37 років депутати зібралися на засідання в суботу. На кону - нова угода про вихід із ЄС, яку цього тижня погодив з Брюсселем Борис Джонсон. Свій варіант домовленостей він захищає до останнього.

"Три з половиною роки, що минули після референдуму, розділили країну. Тому зараз нам вкрай необхідно рухатися вперед і будувати нові відносини з нашими партнерами в ЄС - на основі нової угоди, яка зможе примирити войовничі настрої політиків. Час Парламенту об'єднатися й тим самим об'єднати країну", - наголосив Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії.

Тоді як в Брюсселі угоду Джонсона назвали проривом, британська опозиція її - розкритикувала.

"У політичному плані домовленості Джонсона, ще гірші, ніж попередні. Ані юридичних, ані економічних наслідків взагалі ніхто не розраховував. Тож як ми маємо голосувати за цю угоду?", - заявляє Джеремі Корбін, лідер Лейбористської партії.

Утім, справа навіть не дійшла до голосування за документ. Спершу на розгляд поставили так звану "поправку Летвіна". Вона забороняє парламентаріям ухвалювати угоду про вихід із ЄС доки не будуть узгоджені усі економічні та політичні деталі розлучення.

Рішення зобов'язує британського прем'єра знову просити про відтермінування "Брекзиту" - принаймні до 31 січня. Виконувати депутатську волю Борис Джонсон вже відмовився. Натомість пообіцяв протягти через парламент усі закони, яких вимагає поправка Летвіна. І знову поставити угоду на голосування - до кінця цього місяця, коли спливає дедлайн "Брекзиту".

"Думаю, нашим європейським друзям ще одне відтермінування не стане до вподоби. Наступного тижня уряд запропонує пакет законів, за якими ми зможемо вийти з ЄС за новою угодою. Сподіваюся, парламентарії змінять свою думку і підтримають", - підкреслив Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії.

Утім, чи знайде Джонсон необхідну підтримку у Парламенті - поки що велике питання. А отже вихід Сполученого королівства із ЄС може затягтися на невизначений термін. І поки що наступна битва за Brexit відкладається до наступного тижня.