У Києві створили алею пам'яті киян-військовослужбовців і поліцейських, які загинули за час війни на Донбасі. Аби вшанувати пам'ять героїв їхні родичі та курсанти Академії внутрішніх справ посадили 385 дубів.

Детальніше - далі у сюжеті Магди Кривов'яз.

Син Наталії Олексіївни на фронт пішов добровольцем одним із перших. Під час виходу з Іловайська 2014 року Євген загинув. На його честь сьогодні мати разом із родиною висадила дуб на алеї пам'яті.

"Мы ни в коем случае не должны ни забыть ни простить для наших детей, должна остаться память, пока мы помним - они живы, а мы своих детей должны помнить всегда. И что бы наше общество понимало, что все что происходит в нашей стране - это война", - говорить Наталія Харченко, мати загиблого військовослужбовця.

Загалом за час війни на Донбасі загинули 385 військових та правоохоронців, які родом із Києва. Саме стільки дубів сьогодні висадили у Парку Партизанської слави.

"Дуби будуть нагадувати навіть тим майбутнім поколінням що їхні батьки або діти загинули і вони будуть нагадувати що ця перемога, яка у нас обов'язково буде вона далася нам не просто так, а ціною життя цих людей", - наголосив Андрій Лисенко, речник АТО (2014-2017).

До акції долучилися і курсанти Академії внутрішніх справ. Керівництво закладу впевнене - такі заходи особливо важливі для виховання справжніх офіцерів поліції.

"Офіцер поліції має бути правосвідомою людиною і патріотом. Пістолет ніколи не стріляє, стріляє людина, яка спускає гачок і наше завдання навчити наших курсантів думати, приймати рішення і бути справжніми громадянами України. Не можна змусити любити Батьківщину, ми можемо тільки допомогти усвідомити, що ми є громадянами України", - зазначив Дмитро Андреєв, директор Навчально-наукового інституту національної академії внутрішніх справ.

"Для мене - це в першу чергу вшанувати та показати повагу до тих людей, які зараз там, які раніше там були, підтримати їх сім'ю, підтримати їх рідних, близьких", - говорить Ярослав Кальтін, курсант 3 курсу національної Академії внутрішніх справ.

Висаджувати саме дуби вирішили тому, що це символ незламності, надійності та довговічності. Тепер ці дерева 1000 років нагадуватимуть про наших героїв.