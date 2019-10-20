Жизнь и судьба человека часто зависит от того, под каким знаком зодиака он родился. Это проявляется не только в дружбе, повседневной жизни, любовных отношениях, но даже влияет на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз удачи на неделю.

И вот, тройка везунчиков этой недели:​

1. Близнецы

Представители данного знака зодиака будут окружены удачей. Любое дело будет успешным в этот период.

2. Скорпион

Рожденным под этим знаком зодиака обязательно повезет на этой неделе. Будьте внимательны к деталям.

3. Козерог

Представителям этого знака зодиака стоит обратить внимание на свое окружение. Как только вы сделаете некоторые выводы, успех буквально свалится на вас с неба.

Раньше сообщалось о том, кому обязательно повезет в октябре.