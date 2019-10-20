В "Опозиційній платформі - За життя" закликають владу негайно відреагувати на кризу водопостачання на Луганщині та відновити подачу води місцевим мешканцям, - про це йдеться у заяві політсили.

Уряд також закликали створити постійний штаб для запобігання комунальним кризам та підготовки країни до опалювального сезону. В опозиції підготували низку законопроектів, націлених на зниження комунальних тарифів та вирішення проблем заборгованості українців за світло, воду та газ. Утім, у парламенті ігнорують пропозиції, - йдеться у заяві партії.