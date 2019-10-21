"Зелені ліберали" здобули рекордний результат на виборах у Швейцарії [ Редактировать ]
Партії борців за довкілля - здобули рекордний результат на парламентських виборах у Швейцарії. Голосування там відбулося напередодні. "Зелені" та "Зелені ліберали" опинилися на четвертому та п'ятому місцях і разом набрали близько 20 відсотків голосів.
Цей результат уже назвали історичним. Утім, на розподіл мандатів у парламенті він значного впливу не матиме. Першість зберегла консервативна Швейцарська народна партія попри те, що її підтримка впала.
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