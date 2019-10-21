Партії борців за довкілля - здобули рекордний результат на парламентських виборах у Швейцарії. Голосування там відбулося напередодні. "Зелені" та "Зелені ліберали" опинилися на четвертому та п'ятому місцях і разом набрали близько 20 відсотків голосів.

Цей результат уже назвали історичним. Утім, на розподіл мандатів у парламенті він значного впливу не матиме. Першість зберегла консервативна Швейцарська народна партія попри те, що її підтримка впала.