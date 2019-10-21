Мадрид заполонили сотні овець [ Редактировать ]
Сотні овець заполонили середмістя Мадрида. Чабани прогнали отару центральними вулицями - довелося навіть перекрити рух транспорту. Таке влаштовують щороку, на згадку про давнє свято перегону худоби з півночі країни на південь.
Воно виникло шість століть тому, тоді в Іспанії спеціальним указом були створені королівські перегінні дороги, що частково збереглися і донині. Цьогоріч мета акції ще й привернути увагу до проблем скотарів. Фермери обурені тим, що чимало пасовищ зникають через спорудження автошляхів і розростання міст.
"Ми хочемо показати, що пастухи досі існують, ми не загубилися десь у горах і лісах. Закон захищає наше право на використання пасовищ, які належать нам уже сотні років. Але, шкода, часто люди поводяться гірше, ніж тварини", - говорить Маріті Гонсалес, пастушка.
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