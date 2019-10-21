До зими готуються рятувальники на Львівщині. Щороку їм доводиться шукати в горах майже 4 сотні людей. Зараз проводять навчання у Карпатах. За легендою туристи загубилися на високогір'ї. Разом з кінологами, водолазами та рятувальниками була і Христина Гашенко.

Карпати. Неподалік села Нижньє Синьовидне у річці Стрий мікроавтобус. Заднє та бокове скло - вибиті, всередині - "потерпілі".

За допомогою спецтехніки рятувальники відкривають водійські двері. Із салону мікроавтобуса дістають потерпілого. На щастя, це манекен.

"Двері були заблоковані, водій був притиснутий. Я помітив пасажира, я зразу витягнув пасажира на берег і подав сигнал, що потерпілий водій притиснутий. Приїхали рятувальники, ми тоді лебідкою причепили до моста, тоді вже витягнули на воду", - розповідає Назар Каптованець, працівник рятувально-водолазної служби ДСНС у Львівській області.

Так працівники ДСНС тренуються рятувати людей у гірській місцевості. За легендою, тут "загубилася група туристів". То ж на катамарані з ношами та спеціально тренованим собакою рятувальники переправляються на інший берег.

Кілька хвилин - і чотирилапий знаходить травмованого туриста. Ці собаки особливі. Можуть знайти за запахом усіх людей на місці можливого зникнення. Туриста із травмами ноги на ношах переправляють через річку. Тим часом інші рятувальники зі скелі спускають травмованих. Одного - переправляють канатною дорогою.

"За легендою, він "упав зі скелі, важко травмувався", умовно була травма спини в одного і в іншого травма руки, голови, ноги. Неможливо було евакуювати іншим способом, потрібно було тільки в ношах, з використанням спорядження", - зазначив Тарас Скиба, рятувальник Дснс у Львівській області.

Головне правило для туристів: завжди повідомляти рятувальникам свій маршрут. А ще мати добре заряджені телефони, теплий одяг, їжу та сірники, аби зігрітись біля вогню.

"Якщо людина потрапила в таку небезпеку, заблукала, як часто буває, не намагатися самостійно до останньої хвилини що "я виберуся і все буде благополучно", а вона ще більше попадає в таку пастку і психологічно і чисто фізично не може знайти вихід із ситуації. Треба відразу телефонувати 101 чи 112", - наголосив Валерій Глобенко, заступник начальника Головного управління ДСНС у Львівській області.

Якщо ж немає поруч телефону - треба випустити сигнальну ракету.