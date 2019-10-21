Кабмін спростив правила призначення субсидій [ Редактировать ]
Кабінет міністрів України спростив правила призначення житлових субсидій. Відтепер оформити комунальні пільги військовослужбовцям та українцям, старшим за 60 років буде простіше.
Також дитячі будинки сімейного типу зможуть одержати субсидію на понаднормову житлову площу й не втрачатимуть їх через придбання, приміром, автомобілів.
Нагадаю, 17 жовтня Рада ухвалила закон, за яким отримувачів соцвиплат перевірятиме держава. Водночас в уряді заявили, що українців не штрафуватимуть за неправомірне одержання комунальних пільг.
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