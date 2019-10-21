Без газу, світла та води: в Дніпрі побудували справжній екобудинок [ Редактировать ]
Стіни із соломи, а дах з очерету. Це сучасний екобудинок з усіма вигодами в Дніпрі. Там немає ні газу, ні централізованого водо-, тепло- й електропостачання. В незвичній оселі побувала Олена Мендалюк.
В'ячеслав Горобець чи не єдиний в Україні власник екобудинку. Перед тим, як почати будівництво, він п'ять років мандрував країною.
"Я побував у Львові у музеї архітектури "Шевченківський гай", я побував у Пирогові, я побував у покинутих селах Полтавської області. Я заходив у ці хати, дивився як було збудовано дах, які матеріали викоритовувалися і накопичував цей опит", - говорить В'ячеслав Горобець, господар екобудинку.
Будинок площею понад сто квадратних метрів повністю з екологічних матеріалів: Стіни вигнали із солом'яних тюків. А дах з очерету.
Фахівців, які б робили такі стріхи, немає. Тож будівельникам довелося прочитати не одну книжку і вивчити усе, що є в інтернеті.
"Здесь нужно только на одну штукатурку потратить можно сказать два месяца, чтобы ее сделать так, как надо. Мы ногами замешивали глину. Действительно как раньше и к стати удовольствие было очень большое", - говорить Костянтин, керівник будівництва.
Будівництво тривало два роки. Оселя повністю енергонезалежна не підводили ні газ, ні воду Натомість встановили сонячні панелі й вітряк. А будинок розташували так, щоб новітні технології були максимально ефективними.
"Це південна сторона, яка спроможна вбирати в себе найбільше кількість сонячного випромінювання, тому з південної сторони розташовані сонячні колектори і електричні галонічні панелі", - говорить В'ячеслав Горобець, господар екобудинку.
Всередині оселя також оригінальна. Усі речі, починаючи від ручок на дверях і до стільців - мають сторічну історію.
"Фурнітура для дверей куплена на львівському ринку, барахолці, Їм теж років сто. Куплено за копійки. Це колесо старовинне, йому мабуть років сто. Зробили таку люстру".
В'ячеслав зізнається: ще не усі плани втілив у життя. В дворі хоче облаштувати справжнє озеро. Сподівається, що колись в Україні таких екосадиб побільшає.
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