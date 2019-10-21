Свитолина упала в рейтинге WTA, а Ястремская поднялась на 4 позиции [ Редактировать ]
По итогам игровой недели в топ-100 рейтинга WTA остаются четыре украинские теннисистки. Об этом сообщает "Большой теннис".
Известно, что на четыре позиции опустилась в рейтинге "первая ракетка" Элина Свитолина и теперь она замыкает первую восьмерку. В это же время Даяна Ястремская улучшила свой результат на четыре позиции и вновь оказалась в топ-25 рейтинга.
Напомним, на этой неделе Ястремская дебютирует на Малом Итоговом турнире WTA в Чжухае, а Свитолина выступит на WTA Finals в Шэньчжэне.
Раньше сообщалось о том, что Свитолина завоевала победу в турнире с россиянкой. А также украинка завоевала медаль на чемпионате мира.
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