По итогам игровой недели в топ-100 рейтинга WTA остаются четыре украинские теннисистки. Об этом сообщает "Большой теннис".

Известно, что на четыре позиции опустилась в рейтинге "первая ракетка" Элина Свитолина и теперь она замыкает первую восьмерку. В это же время Даяна Ястремская улучшила свой результат на четыре позиции и вновь оказалась в топ-25 рейтинга.

Напомним, на этой неделе Ястремская дебютирует на Малом Итоговом турнире WTA в Чжухае, а Свитолина выступит на WTA Finals в Шэньчжэне.

Раньше сообщалось о том, что Свитолина завоевала победу в турнире с россиянкой. А также украинка завоевала медаль на чемпионате мира.