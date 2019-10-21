Вода змила вагончики, у яких ночували золотокопачі артелі

Постраждалих унаслідок прориву греблі у Росії побільшало до 26. Катастрофа, що сталася в суботу, забрала життя 15 людей, ще п'ятеро зникли безвісти.

Вода змила вагончики, у яких ночували золотокопачі артелі. Як з'ясувало слідство, каскад дамб на руднику в Красноярському краї був зведений незаконно.