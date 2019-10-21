Популярная российская певица Ольга Бузова поделилась с поклонниками откровенным фото. Соответствующий кадр звезда опубликовала в Instagram.

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На фото звезда позирует обнаженная, прикрываясь полотенцем: "Мои хорошие, доброе утро", - написала артистка под фото.

Поклонники пришли в восторг от новой публикации: "Королева", "Просто шикарная", "Невероятная", "Какая потрясающая".

Также мы писали о том, что Ольгу Бузову раскритиковали за фотошоп.