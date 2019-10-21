Обнаженная Бузова ошарашила фанатов новым фото [ Редактировать ]
Популярная российская певица Ольга Бузова поделилась с поклонниками откровенным фото. Соответствующий кадр звезда опубликовала в Instagram.
На фото звезда позирует обнаженная, прикрываясь полотенцем: "Мои хорошие, доброе утро", - написала артистка под фото.
Поклонники пришли в восторг от новой публикации: "Королева", "Просто шикарная", "Невероятная", "Какая потрясающая".
Также мы писали о том, что Ольгу Бузову раскритиковали за фотошоп.
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