Сергей Левочкин требует от правительства принять меры для стабильного прохождения отопительного сезона [ Редактировать ]
Накануне начала отопительного сезона существуют серьезные угрозы его стабильному прохождению, требующие безотлагательного и эффективного реагирования со стороны Кабинета министров Украины. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин написал в своем запросе к премьер-министру Алексея Гончарука.
Политик требует от правительства безотлагательно принять меры, направленные на системное и комплексное решение указанных вопросов, которые среди прочего предусматривали: установление справедливой предельной цены на газ для населения в размере не более 3800-4000 грн за тысячу кубометров и соответствующего снижения тарифов на другие коммунальные услуги, в т. ч. за счет заключения прямого контракта на импорт газа из России.
Также он настаивает на отмене прошлогоднего решения правительства об изменении правил получения жилищно-коммунальных субсидий, в результате которого почти половина домохозяйств потеряли право на их получение, и увеличении финансирования соответствующих расходов в проекте государственного бюджета-2020 минимум на 10 млрд грн, погашении задолженности местных бюджетов из-за существования разницы в тарифах на жилищно-коммунальные услуги.
По информации Сергея Лёвочкина, существуют также значительные риски для стабильности обеспечения газом теплогенерирующих коммунальных предприятий. Они, в основном, связаны с ожидаемым подорожанием газа в осенне-зимний период и нерешенной проблемой неплатежей между "Нафтогазом Украины» и предприятиями ТКЭ, что может привести к прекращению газоснабжения и, как следствие, - отопления тысяч домов во многих городах Украины.
"Решению, по крайней мере, части указанных острых проблем могло бы способствовать погашению государством задолженности местных бюджетов, которая образовалась в результате существования разницы в тарифах на жилищно-коммунальные услуги, что позволило бы погасить долги за газ предприятий ТКЭ. Однако правительство при разработке проекта государственного бюджета на следующий год не предусмотрело в нем соответствующую субвенцию местным бюджетам", - говорится в запросе.
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