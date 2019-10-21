Над Киеве уже несколько дней стоит густой смог. Причиной стали сжигания листьев в частном секторе. Об этом заявили специалисты управления экологии и природных ресурсов Киевской городской госадминистрации.

"Наблюдаются огромные масштабы сжигания листьев в частных секторах. При сгорании одной тонны растительных остатков в воздух высвобождается около девяти килограммов микрочастиц дыма, в состав которого входят пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений", - отметили специалисты.

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Во время сжигания листьев высвобождаются диоксины - одни из самых ядовитых для человека веществ.

"Дым даже от одного небольшого костра в условиях антициклона и штиля распространяется на огромную территорию района и горизонтально, и вертикально. В ближайшее время рассчитывать на изменение синоптической ситуации не приходится", - уточнили они.

Ранее сообщалось о том, что Украину накрыло угарным газом.