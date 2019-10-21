В сети появилось фото сиамских близнецов из Черновцов. Кадр сделали на третий день после рождения малышей и в программе "Касается каждого".

Читайте также Не поместились в самолет: Wizz Air отказала в посадке боксерам

Девочкам дали имена Анна и Мария. У них было одно туловище, две руки, две ноги, два позвоночника, которые соединялись в поясничном отделе в один, одно сердце, рассказала в эфире заведующая акушерско-гинекологического отделения больницы Валентина Турман.

Ранее сообщалось о том, что в Черновцах женщина скончалась в роддоме, а также что в больнице умерли сиамские близнецы.