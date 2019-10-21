Курс самой популярной криптовалюты биткоина резко подскочил. Так, по сравнению с предыдущим днем курс стал выше на $102. За неделю курс вырос на $32,44. А вот за месяц курс биткоина упал на $1775.

Теперь за монету предлагают $8209.84.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $172.72;

$172.72; Litecoin $54.37;

$54.37; Bitcoin Cash $229.45;

Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.