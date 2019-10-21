Курс биткоина резко "взлетел" [ Редактировать ]
Курс биткоина, фото: unsplash.com
Курс самой популярной криптовалюты биткоина резко подскочил. Так, по сравнению с предыдущим днем курс стал выше на $102. За неделю курс вырос на $32,44. А вот за месяц курс биткоина упал на $1775.
Теперь за монету предлагают $8209.84.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $172.72;
- Litecoin $54.37;
- Bitcoin Cash $229.45;
Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.
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