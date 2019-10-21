Гигиене зуб нужно уделять особое внимание. Большинство людей почему-то считают, что достаточно просто пару раз провести зубной щеткой с пастой. Однако это не так. Стоматологи назвали главные ошибки при чистке ротовой полости.

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Так, Дмитрий Шумаков отметил, что существуют люди, которые считают, что не следует смывать зубную пасту после чистки зубов. Оказалось, что это примерно то же самое, как не смывать шампунь после намыливания волос на голове.

Полезные вещества, которые содержатся в составе зубной пасты, отлично накапливаются на поверхности зубной эмали при правильной ежедневной чистке зубов, поэтому пасту, конечно же, нужно смывать.

Другой стоматолог, Нина Янькина, отметила, что самая главная ошибка - это недостаточная по времени чистка. Врач советует вооружиться секундомером и отмерять две или три минуты, чтобы не завершать процедуру раньше времени.

Но это не единственная ошибка. Многие люди не следят за образованием зубного налета. То есть, они могут чистить зубы долго, но недостаточно качественно. Следует проверять эффект от чистки перед зеркалом. Еще одна ошибка - многие очень сильно давят на щетку и тем самым стирают зубную эмаль. Другая крайность - слабый нажим. Так вы вряд ли удалите налет.

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