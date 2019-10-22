ЧП в Борисполе: очевидцы напуганы происходящим [ Редактировать ]
В понедельник, 21 октября, в Киеве аэропорт "Борисполь" приостановил работу терминалов в связи с высвобождением летучих вредных веществ во время обработки полей. Так, позже появилась информация, что после проверки ГСЧС аэропорт возобновил работу, однако местные жители начали паниковать в соцсетях.
Известно, что люди пишут о том, что никаких проверок и вовсе не было. Также, они сообщают, что в воздухе пахнет чем-то странным.
Ранее мы сообщали, что именно стало причиной серьезного ЧП в аэропорту, а также появилась информация, что там задержали опасного наркоторговца.
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