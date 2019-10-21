В понедельник, 21 октября, в аэропорту "Борисполь" из-за летучих вредных веществ остановлена работа терминалов. Об этом сообщает пресс-службу аэропорта.

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Вредные вещества были распространены во время обработки полей

В настоящее время в аэропорту "Борисполь" работает комиссия Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. До получения выводов по результатам ее работы обслуживание в терминалах аэропорта приостановлено.

В аэропорту также пообещали в ближайшее время обновить информацию, а также призвали пассажиров следить за расписанием на он-лайн табло.

Ранее сообщалось о том, что украинцев призвали воздержаться от поездок в Барселону. А также, что в Кении разбился пассажирский самолет.