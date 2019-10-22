Авіакатастрофа на Полтавщині: ексміністр Кутовий був за штурвалом гелікоптера [ Редактировать ]
Правоохоронці з'ясовують причини катастрофи гелікоптера на Полтавщині, у якій загинув колишній міністр аграрної політики Тарас Кутовий.
Вертоліт упав напередодні на присадибній ділянці приватного домогосподарства у селі Тарасенкове. Людей у той момент поруч не було. За штурвалом - був сам Кутовий. Він летів з Києва до Полтави - без пасажирів.
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