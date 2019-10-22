Правоохоронці з'ясовують причини катастрофи гелікоптера на Полтавщині, у якій загинув колишній міністр аграрної політики Тарас Кутовий.

Вертоліт упав напередодні на присадибній ділянці приватного домогосподарства у селі Тарасенкове. Людей у той момент поруч не було. За штурвалом - був сам Кутовий. Він летів з Києва до Полтави - без пасажирів.