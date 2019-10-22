Увеличение ренты на добычу железной руды может сильно ослабить украинский металлургический бизнес, привести к снижению его конкурентоспособности, в том числе по сравнению с российским, пишет 24 канал.

"Если металлургический бизнес станет менее конкурентоспособным по сравнению с другими ведущими странами, в частности, с Россией, то мы безнадежно проигрываем. Надо найти оптимальные рентные ставки на добычу руды, думать о государственном интересе, найти баланс, чтобы не было проблем для экспортеров. Слишком большое повышение сыграет в минус государству", - говорит политолог Владимир Фесенко.

По его мнению, в вопросе ренты нужна рациональная дискуссия. Налог должен быть достаточным для того, чтобы наполнять бюджет, но не стоит "перегибать палку" в стремлении забрать у бизнеса больше - это создаст серьезные проблемы, считает эксперт.

Давление власти на бизнес уже привело к снижению инвестиционной привлекательности, считает экономист Сергей Фурса. В качестве примера он привел ситуацию вокруг "Арселор Миттал Кривой Рог", которая "оказалась под сильным давлением властей, в первую очередь, - Офиса Президента". Негативно на инвестклимат, по его мнению, могут повлиять и некоторые налоговые инциативы власти.

"Инициативу по железной руде (№1210 - Прим. ред) критикуют очень справедливо. Повышение ренты на добычу железной руды - это было чистое желание Коломойского, которое возникло ниоткуда, оно не соответствует нормальным мировым практикам и действительно портит инвестклимат", - отмечает Фурса.