15 років ув'язнення за вигаданий злочин. Окупанти засудили українського журналіста та блогера Олексія Асєєва - за рішенням так званого верховного суду ДНР. Українця звинуватили у шпигунстві та екстремізмі.

Станіслав Асєєв, відомий під псевдонімом Станіслав Васін - зник ще на початку червня 2017 року. Згодом стало відомо, що він у полоні бойовиків, які звинувачують його у шпигунстві на користь української армії.