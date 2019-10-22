Українського журналіста засудили на 15 років за вигаданий злочин [ Редактировать ]
15 років ув'язнення за вигаданий злочин. Окупанти засудили українського журналіста та блогера Олексія Асєєва - за рішенням так званого верховного суду ДНР. Українця звинуватили у шпигунстві та екстремізмі.
Станіслав Асєєв, відомий під псевдонімом Станіслав Васін - зник ще на початку червня 2017 року. Згодом стало відомо, що він у полоні бойовиків, які звинувачують його у шпигунстві на користь української армії.
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